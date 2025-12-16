Auto IU

Unternehmensgruppe Glöckle eröffnet Kompetenzzentrum für Recyclingbaustoffe für nachhaltiges Bauen in der Region Schweinfurt

16. Dezember 2025Letztes Update 16. Dezember 2025
Bild von svklimkin auf Pixabay
Sparkasse

GRAFENRHEINFELD – Die Unternehmensgruppe Glöckle hat am Standort Grafenrheinfeld ein eigenes Kompetenzzentrum für Recyclingbaustoffe eröffnet. Mit diesem Zentrum will das Unternehmen seine Vorreiterrolle im nachhaltigen Bauen stärken, den Einsatz von Recycling-Materialien signifikant erhöhen und Naturrohstoffe in der Region schonen.

Felix Beltermann, Geschäftsführer der Glöckle Baustoffwerke, erklärte, das Ziel sei, eine zentrale Anlaufstelle für Kunden, Partner und Forschung zu schaffen. „So treiben wir nachhaltiges Bauen in Schweinfurt und der Region aktiv voran.“

Aufbau und Fokus des Zentrums

Das neue Kompetenzzentrum nutzt die über 35-jährige Erfahrung von Glöckle in der Aufbereitung von Recycling-Baustoffen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

  • Fläche: Das Zentrum umfasst 6.000 Quadratmeter Aufbereitungsfläche, die nach den strengen Umwelt- und Emissionsvorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zugelassen ist, sowie zusätzliche Lagerflächen.

  • Produktion: Es werden technisch anspruchsvolle Recycling-Baustoffe produziert, die höchsten bautechnischen Anforderungen im Hoch- und Tiefbau genügen.

Leistungen und Kooperation

Eine enge Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt bildet das wissenschaftliche Fundament. Das Kompetenzzentrum bietet unter anderem folgende Leistungen an:

Dein Ding
Mobilität im Landkreis Schweinfurt

  • Unterstützung bei Ausschreibungen (für öffentliche Bauprojekte, Gewerbe- und Wohnungsbau).

  • Beratung für planende Architekturbüros und Baufirmen zur Substitution von Naturrohstoffen.

  • Transparente Einblicke in Prozesse und Qualitätsnachweise.

Glöckle legt Wert auf regionale Wertschöpfung und spricht sich bewusst gegen lange Transportwege aus. Die Anlieferung wiederaufbereiteter Rohstoffe über die Landkreisgrenzen hinaus wird als ökologisch nicht sinnvoll abgelehnt.

Zur Förderung von Transparenz und Akzeptanz für Recycling-Baustoffe sind regelmäßige Führungen und Informationsveranstaltungen geplant.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Dezember 2025Letztes Update 16. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)