Unternehmensgruppe Glöckle eröffnet Kompetenzzentrum für Recyclingbaustoffe für nachhaltiges Bauen in der Region Schweinfurt
GRAFENRHEINFELD – Die Unternehmensgruppe Glöckle hat am Standort Grafenrheinfeld ein eigenes Kompetenzzentrum für Recyclingbaustoffe eröffnet. Mit diesem Zentrum will das Unternehmen seine Vorreiterrolle im nachhaltigen Bauen stärken, den Einsatz von Recycling-Materialien signifikant erhöhen und Naturrohstoffe in der Region schonen.
Felix Beltermann, Geschäftsführer der Glöckle Baustoffwerke, erklärte, das Ziel sei, eine zentrale Anlaufstelle für Kunden, Partner und Forschung zu schaffen. „So treiben wir nachhaltiges Bauen in Schweinfurt und der Region aktiv voran.“
Aufbau und Fokus des Zentrums
Das neue Kompetenzzentrum nutzt die über 35-jährige Erfahrung von Glöckle in der Aufbereitung von Recycling-Baustoffen.
-
Fläche: Das Zentrum umfasst 6.000 Quadratmeter Aufbereitungsfläche, die nach den strengen Umwelt- und Emissionsvorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zugelassen ist, sowie zusätzliche Lagerflächen.
-
Produktion: Es werden technisch anspruchsvolle Recycling-Baustoffe produziert, die höchsten bautechnischen Anforderungen im Hoch- und Tiefbau genügen.
Leistungen und Kooperation
Eine enge Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt bildet das wissenschaftliche Fundament. Das Kompetenzzentrum bietet unter anderem folgende Leistungen an:
-
Unterstützung bei Ausschreibungen (für öffentliche Bauprojekte, Gewerbe- und Wohnungsbau).
-
Beratung für planende Architekturbüros und Baufirmen zur Substitution von Naturrohstoffen.
-
Transparente Einblicke in Prozesse und Qualitätsnachweise.
Glöckle legt Wert auf regionale Wertschöpfung und spricht sich bewusst gegen lange Transportwege aus. Die Anlieferung wiederaufbereiteter Rohstoffe über die Landkreisgrenzen hinaus wird als ökologisch nicht sinnvoll abgelehnt.
Zur Förderung von Transparenz und Akzeptanz für Recycling-Baustoffe sind regelmäßige Führungen und Informationsveranstaltungen geplant.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!