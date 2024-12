Unternehmensgruppe Glöckle spendet Erlös aus Maskottchenverkauf für die Kindertafel

SCHWEINFURT – Das beliebte Glöckle-Firmenmaskottchen Kobbi war im vergangenen Jahr nicht nur auf zahlreichen Schweinfurter Veranstaltungen wie dem Stadtfest ein Highlight, sondern erfreut sich mittlerweile auch als Plüschtier großer Beliebtheit.

Um noch mehr Kinderaugen zum Strahlen zu bringen, entschied sich die Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Glöckle, die Plüsch-Kobbis gegen eine Spende von vier Euro pro Stück an die Belegschaft auszugeben. Dabei konnten die Mitarbeitenden selbstverständlich auch freiwillig höhere Beträge spenden.

Die Aktion fand großen Anklang: Fast 250 Plüsch-Kobbis fanden neue Besitzer, und es kam eine beeindruckende Spendensumme von 1.160,55 € zusammen. Diese Spenden gehen vollständig an die Kindertafel Schweinfurt, die bedürftige Kinder in der Region unterstützt.

Carolin Glöckle, geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensgruppe Glöckle, überreichte die Spendensumme vor Kurzem persönlich an Stefan Labus, den Vorsitzenden der Kindertafel Schweinfurt. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, die wertvolle Arbeit der Kindertafel zu unterstützen und so einen kleinen Beitrag für Kinder in unserer Region zu leisten“, erklärte Carolin Glöckle bei der Übergabe.

Die Kindertafel Schweinfurt setzt sich dafür ein, bedürftige Kinder mit gesunden Mahlzeiten zu versorgen und ihnen so mehr Chancengleichheit und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Stefan Labus zeigte sich dankbar für die Spende und lobte das Engagement der Unternehmensgruppe.

Mit der Aktion „Kobbis für den guten Zweck“ hat die Unternehmensgruppe Glöckle erneut ihr soziales Engagement unter Beweis gestellt und eine kreative Idee umgesetzt, die sowohl bei den Mitarbeitenden als auch in der Region großen Anklang findet.