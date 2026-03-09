Auto IU

Unternehmensnachfolge und Betriebsübergabe erfolgreich meistern

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Unternehmensnachfolge und Betriebsübergabe erfolgreich meistern
Foto: Pixabay / ccfb
Sparkasse

HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Haßberge lädt am Donnerstag, 23. April 2026, von 15 bis 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Unternehmensnachfolge“ in das Schloss Oberschwappach ein. Im Rahmen der „Schwappacher Schlossgespräche“ werden zentrale Aspekte wie die Betriebsbewertung, steuerliche Rahmenbedingungen und der Wissenstransfer mittels Künstlicher Intelligenz beleuchtet.

Wirtschaftsförderer Michael Brehm betont die Bedeutung einer frühzeitigen und strukturierten Vorgehensweise, um Werte zu erhalten und Verantwortung erfolgreich zu übergeben. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmer, die eine Nachfolge planen, als auch an Existenzgründer, die einen etablierten Betrieb übernehmen möchten. Experten wie Hubert Zinkl (Aktivsenioren Bayern e.V.), Hubert Frey (Steuerberater) sowie Vertreterinnen der bbw gGmbH und der IHK Würzburg-Schweinfurt geben praktische Tipps und informieren über Netzwerke wie die „ChangeMakers“.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
VERMISST - Bitte helft mit!

Anmeldungen und weitere Informationen findest du unter

Das könnte Dich auch interessieren:

KOQOON colors: neue Farben für das Outdoor-Grillen

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

www.wirtschaftsraum-hassberge.de/schlossgespraeche

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026

Mehr

Austausch im Zeichen des Aufbruchs – Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen“ traf sich im Schweizerhaus Bad Kissingen

Austausch im Zeichen des Aufbruchs – Arbeitskreis „Hotellerie und Tagen“ traf sich im Schweizerhaus Bad Kissingen

9. März 2026
Kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen in Kirchlauter

Kostenloser Selbstverteidigungskurs für Frauen in Kirchlauter

9. März 2026

Sommer-Kulturkalender Rhön-Grabfeld: Jetzt Termine für Juni bis August melden

9. März 2026
Niederlage beim A-Team Lifting – AC-Gewichtheber überzeugen mit Rekorden

Niederlage beim A-Team Lifting – AC-Gewichtheber überzeugen mit Rekorden

9. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)