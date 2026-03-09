Unternehmensnachfolge und Betriebsübergabe erfolgreich meistern
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Haßberge lädt am Donnerstag, 23. April 2026, von 15 bis 17 Uhr zur Informationsveranstaltung „Unternehmensnachfolge“ in das Schloss Oberschwappach ein. Im Rahmen der „Schwappacher Schlossgespräche“ werden zentrale Aspekte wie die Betriebsbewertung, steuerliche Rahmenbedingungen und der Wissenstransfer mittels Künstlicher Intelligenz beleuchtet.
Wirtschaftsförderer Michael Brehm betont die Bedeutung einer frühzeitigen und strukturierten Vorgehensweise, um Werte zu erhalten und Verantwortung erfolgreich zu übergeben. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich sowohl an Unternehmer, die eine Nachfolge planen, als auch an Existenzgründer, die einen etablierten Betrieb übernehmen möchten. Experten wie Hubert Zinkl (Aktivsenioren Bayern e.V.), Hubert Frey (Steuerberater) sowie Vertreterinnen der bbw gGmbH und der IHK Würzburg-Schweinfurt geben praktische Tipps und informieren über Netzwerke wie die „ChangeMakers“.
Anmeldungen und weitere Informationen findest du unter
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!