Unternehmer und Existenzgründer können sich am 4. Februar in Ebern beraten lassen
EBERN – Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken lädt am Mittwoch, den 4. Februar 2026, zu einem kostenfreien Beratungstag in die Verwaltungsgemeinschaft Ebern ein. Von 10:00 bis 12:00 Uhr haben sowohl bestehende Handwerksbetriebe als auch Existenzgründer die Möglichkeit, in der Rittergasse 3 fachkundige Unterstützung zu betriebswirtschaftlichen Themen in Anspruch zu nehmen. Das Angebot der Handwerkskammer ist als unentgeltliche Dienstleistung konzipiert, um die regionale Wirtschaft gezielt zu stärken.
Das Beratungsspektrum deckt alle wesentlichen Phasen der Unternehmensführung ab – angefangen bei der ersten Planung einer Existenzgründung über komplexe Finanzierungsfragen bis hin zur detaillierten Schwachstellenanalyse im laufenden Betrieb. Auch für Unternehmer, die sich mit der Nachfolgeregelung oder einer Betriebsübergabe beschäftigen, stehen die Experten als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.
Interessierte Handwerker und Gründer werden gebeten, im Vorfeld einen festen Termin zu vereinbaren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ansprechpartner für die Koordination ist B.A. Torsten Zirkel, der telefonisch unter 09771/6358942 oder per E-Mail unter t.zirkel@hwk-ufr.de erreichbar ist. Durch die individuelle Beratung vor Ort bietet die Handwerkskammer eine wertvolle Hilfestellung, um betriebswirtschaftliche Weichenstellungen erfolgreich zu meistern.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!