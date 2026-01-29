Auto IU

Unternehmer und Existenzgründer können sich am 4. Februar in Ebern beraten lassen

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026
Unternehmer und Existenzgründer können sich am 4. Februar in Ebern beraten lassen
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Sparkasse

EBERN – Die Betriebsberatung der Handwerkskammer für Unterfranken lädt am Mittwoch, den 4. Februar 2026, zu einem kostenfreien Beratungstag in die Verwaltungsgemeinschaft Ebern ein. Von 10:00 bis 12:00 Uhr haben sowohl bestehende Handwerksbetriebe als auch Existenzgründer die Möglichkeit, in der Rittergasse 3 fachkundige Unterstützung zu betriebswirtschaftlichen Themen in Anspruch zu nehmen. Das Angebot der Handwerkskammer ist als unentgeltliche Dienstleistung konzipiert, um die regionale Wirtschaft gezielt zu stärken.

Das Beratungsspektrum deckt alle wesentlichen Phasen der Unternehmensführung ab – angefangen bei der ersten Planung einer Existenzgründung über komplexe Finanzierungsfragen bis hin zur detaillierten Schwachstellenanalyse im laufenden Betrieb. Auch für Unternehmer, die sich mit der Nachfolgeregelung oder einer Betriebsübergabe beschäftigen, stehen die Experten als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Interessierte Handwerker und Gründer werden gebeten, im Vorfeld einen festen Termin zu vereinbaren, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ansprechpartner für die Koordination ist B.A. Torsten Zirkel, der telefonisch unter 09771/6358942 oder per E-Mail unter t.zirkel@hwk-ufr.de erreichbar ist. Durch die individuelle Beratung vor Ort bietet die Handwerkskammer eine wertvolle Hilfestellung, um betriebswirtschaftliche Weichenstellungen erfolgreich zu meistern.

Mehr

VERMISST - Bitte helft mit!
Bubmann-Messen Bauen-Wohnen-Ambiente 2025
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. Januar 2026Letztes Update 29. Januar 2026

Mehr

Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich

Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich

29. Januar 2026
Unglaublich: Fahrzeug rollt 100 Meter ohne Fahrer durch die Gegend

Unglaublich: Fahrzeug rollt 100 Meter ohne Fahrer durch die Gegend

29. Januar 2026
14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

29. Januar 2026
Staatliches Schulamt Bad Kissingen: Ehrungen für 25 und 40 Jahre Dienst

Staatliches Schulamt Bad Kissingen: Ehrungen für 25 und 40 Jahre Dienst

29. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)