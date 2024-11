Unterschätzte Gefahren: „Kleines Lagerfeuer“ zum Geburtstag entzündet

MELLRICHSTADT – Im Landkreis Rhön-Grabfeld hat am Freitagabend ein Lagerfeuer in einer Wohnsiedlung für einen Polizeieinsatz gesorgt. Was ursprünglich als gemütliches Gartenfeuer geplant war, entwickelte sich zu einem erheblichen Brandrisiko und rief besorgte Nachbarn auf den Plan, die schließlich die Polizei verständigten.

Eine Streife der Polizeiinspektion Mellrichstadt traf vor Ort auf ein Feuer mit etwa zwei Metern Durchmesser und Flammen, die bis zu fünf Meter hoch aufloderten. Das Feuer befand sich in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses und war von leicht entflammbaren Hecken und Bäumen umgeben. Schon bei der Anfahrt konnten die Polizisten den Funkenflug über den Hausdächern wahrnehmen. Für den Notfall war lediglich ein handelsüblicher Gartenschlauch bereitgelegt, der angesichts der Größe des Feuers und möglichen Windböen kaum ausgereicht hätte, um die Flammen unter Kontrolle zu halten.

Die Einsatzkräfte forderten den Grundstückseigentümer auf, das Feuer sofort mit dem Gartenschlauch zu verkleinern. Ihn erwartet nun ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Verordnung über das Verhüten von Bränden.



