Unterschlagung von 600 Postsendungen – Zustellerin unter Verdacht

9. Oktober 2025Letztes Update 9. Oktober 2025
MARKTHEIDENFELD – Ein regionales Logistikunternehmen hat die Polizei Marktheidenfeld bereits am Dienstag über den Verdacht der Unterschlagung von Postsendungen durch eine 25-jährige Zustellerin informiert. Durch interne Ermittlungen konnten bei der Beschuldigten über 600 nicht zugestellte Sendungen aufgefunden werden. Die betroffenen Kunden des Unternehmens wurden bereits verständigt.

Die 25-jährige Marktheidenfelderin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses und wegen Unterschlagung.

