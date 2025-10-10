Auto IU
Unterschlagung von 600 Postsendungen – Zustellerin unter Verdacht
MARKTHEIDENFELD – Ein regionales Logistikunternehmen hat die Polizei Marktheidenfeld bereits am Dienstag über den Verdacht der Unterschlagung von Postsendungen durch eine 25-jährige Zustellerin informiert. Durch interne Ermittlungen konnten bei der Beschuldigten über 600 nicht zugestellte Sendungen aufgefunden werden. Die betroffenen Kunden des Unternehmens wurden bereits verständigt.
Die 25-jährige Marktheidenfelderin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses und wegen Unterschlagung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!