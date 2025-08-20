Unterstützer für „Zukunftswerkstätten“ in den Hassbergen gesucht
LANDKREIS HASSBERGE – Der Kreisjugendring Haßberge (KJR) startet im Oktober 2025 erstmals das neue Jugendbeteiligungsprojekt „Zukunftswerkstätten“. Ziel des Projektes ist es, Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren eine Stimme zu geben und sie mit den politischen Verantwortlichen ihrer Heimatkommunen zusammenzubringen. Für die Umsetzung der ersten Workshops in Knetzgau und Aidhausen sucht der KJR noch volljährige Helferinnen und Helfer.
Unter dem Motto „Deine Heimat, deine Ideen!“ soll sich an einem Freitagabend lang intensiv ausgetauscht werden, um Projekte anzustoßen und die Jugendbeteiligung vor Ort voranzubringen. Um das Projekt langfristig zu etablieren, möchte der KJR einen „Zukunftswerkstätten-Mitarbeiter-Pool“ aufbauen.
Konkret wird derzeit Unterstützung für die Workshops am 10. Oktober 2025 in der Gemeinde Knetzgau und am 17. Oktober 2025 in der Gemeinde Aidhausen gesucht. Die Einsätze dauern jeweils von circa 16:00 bis 22:30 Uhr. Die Aufgaben der volljährigen Teammitglieder umfassen den Auf- und Abbau sowie die Moderation der verschiedenen Themenbereiche.
Für ihre ehrenamtliche Mitarbeit erhalten alle Helferinnen und Helfer eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro pro Workshop, eine Erstattung der Fahrtkosten und auf Wunsch eine Bescheinigung über ihr Engagement. Wer Zeit und Lust hat, das Projekt im Herbst 2025 oder ab 2026 zu unterstützen, wird gebeten, sich bis zum 1. September 2025 bei der KJR-Geschäftsstelle per E-Mail an info@kjr-has.de zu melden.
