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Unterstützung bei Berufs- und Karrierefragen: Einzelberatungen für Frauen im Landkreis Haßberge

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
Unterstützung bei Berufs- und Karrierefragen: Einzelberatungen für Frauen im Landkreis Haßberge
Beraterin Anja Falkowski steht Frauen bei Fragen und Herausforderungen im beruflichen Kontext mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Valentina Trajkovska
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HASSFURT – Aufgrund der hohen Nachfrage setzt die Gleichstellungsstelle des Landkreises Haßberge ihre kostenfreie Beratungsreihe „BERUFung mit Zukunft – Frauen auf Erfolgskurs 2026“ fort. Die Expertin Anja Falkowski bietet Frauen individuelle Unterstützung bei allen Fragen rund um das Arbeitsleben.

Fokus der Beratung

Das Angebot richtet sich an Frauen aus dem Landkreis, die Unterstützung bei unterschiedlichen beruflichen Herausforderungen suchen, wie beispielsweise:

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Die Beratungen finden in einer vertraulichen, neutralen Atmosphäre statt. Pro Sitzung sind 90 Minuten vorgesehen, in denen gemeinsam mit der Beraterin passgenaue Lösungswege erarbeitet werden. Bei Bedarf und nach Verfügbarkeit können kostenfreie Folgetermine vereinbart werden.

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Beratungstermine im Landratsamt

Die Termine finden jeweils an einem Freitag im Landratsamt Haßfurt statt. Für die kommenden Monate sind noch folgende Zeitslots verfügbar:

  • Freitag, 24. Juli 2026

  • Freitag, 28. August 2026

  • Verfügbare Uhrzeiten: Jeweils 10:00, 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr.

Anmeldung und Flexibilität

Interessierte werden gebeten, sich vorab bei Christine Stühler von der Gleichstellungsstelle anzumelden:

Alternative: Ergänzend zu den Terminen vor Ort bietet das Projekt auch virtuelle Beratungen an. Diese ermöglichen eine höhere zeitliche Flexibilität, sodass bei Bedarf Termine auch außerhalb der festgelegten Beratungstage vereinbart werden können.


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