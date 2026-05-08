Unterstützung für die Palliativmedizin: Kneipp-Mitarbeiter spenden 2.900 Euro an das UKW
WÜRZBURG – Über eine großzügige Finanzspritze darf sich das Interdisziplinäre Zentrum für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) freuen. Die Belegschaft des Traditionsunternehmens Kneipp sammelte im Rahmen einer internen Aktion Spenden, von denen nun 2.900 Euro direkt der Versorgung schwerstkranker Menschen zugutekommen.
Die Summe ist Teil einer größeren Spendenaktion, die vom Kneipp-Betriebsrat organisiert wurde. Insgesamt kamen dabei 5.800 Euro zusammen, die hälftig an verschiedene soziale Projekte in der Region verteilt werden.
Mehr Lebensqualität durch Therapie und Kultur
„Diese Spende hilft uns sehr, zusätzliche unterstützende Angebote für unsere Patientinnen und Patienten anzubieten“, betont Prof. Dr. Carmen Roch, Leiterin des Schwerpunkts für Palliativmedizin am UKW. Da die Krankenkassen oft nur die medizinische Grundversorgung abdecken, sind viele begleitende Maßnahmen auf Spenden angewiesen.
Mit den Geldern werden unter anderem finanziert:
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Kunst- und Musiktherapie: Kreative Angebote zur Krankheitsbewältigung.
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Stationäre Atmosphäre: Jahreszeitliche Dekorationen, die den Klinikalltag wohnlicher gestalten.
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Kulturelle Highlights: Kleine Lesungen oder Konzerte direkt auf der Station.
Jährlich hunderte Patienten im Blick
Das Zentrum für Palliativmedizin ist eine wichtige Anlaufstelle in der Region. Jährlich werden dort rund 220 Patientinnen und Patienten stationär aufgenommen. Hinzu kommt die Arbeit der Palliativambulanz, die Betroffene berät und behandelt, für die eine stationäre Aufnahme (noch) nicht notwendig ist.
Die jährliche Mitarbeiteraktion von Kneipp unterstreicht die enge Verbundenheit des Unternehmens und seiner Belegschaft mit sozialen Einrichtungen am Standort Würzburg.
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