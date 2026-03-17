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Unterstützung für Inklusionsprojekt: 3.000 Euro für den Kinder-Circus Rafeldinio

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Unterstützung für Inklusionsprojekt: 3.000 Euro für den Kinder-Circus Rafeldinio
Stefanie Kimmel (Gesamtleitung Jugendhilfezentrum Maria Schutz), Manfred Pabst (Präsident Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn) und Oliver Bandorf (stellvertretende Gesamtleitung Jugendhilfe Maria Schutz) durften anlässlich der Spendenübergabe schon mal einen Blick in das Zelt des Kinder-Circus Rafeldinio werfen. - Foto: Annika Brotwolf
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SCHWEINFURT – Der Rotary Club Schweinfurt-Peterstirn unterstützt das Caritas Jugendhilfezentrum „Maria Schutz“ mit einer Spende in Höhe von 3.000 Euro. Die Mittel sind für die dringende Erneuerung des Zirkuszeltes bestimmt, das nach 15 Jahren im Einsatz stark verschlissen ist.

Die Spende wurde von Manfred Pabst, dem Präsidenten des Rotary Clubs Schweinfurt-Peterstirn, an Stefanie Kimmel übergeben. Das Geld stammt aus den Erlösen des „Rotarian Rowdy River Raft Race“, dem größten Schlauchbootrennen Deutschlands. Mit der Zuwendung rückt die Finanzierung einer neuen Zeltplane für das inklusive Projekt „Kinder-Circus Rafeldinio – Alle machen mit!“ in greifbare Nähe.

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Das Zirkusprojekt als pädagogische Säule:

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  • Ganzheitliche Förderung: Die Zirkuspädagogik stärkt soziale, emotionale und motorische Fähigkeiten. Kinder erleben sich hier als Artisten im Rampenlicht, fernab von Alltagsstempeln oder schulischen Herausforderungen.

  • Inklusive Camps: In Kooperation mit dem Kreisjugendring Schweinfurt nehmen seit 2020 jährlich rund 140 Kinder und Jugendliche an Zirkuscamps zu Beginn der Sommerferien teil.

  • Öffentliche Wirkung: Das Erlernte wird regelmäßig in vier großen Vorstellungen präsentiert.

  • Rotarisches Engagement: Inklusion und Jugendarbeit bilden zentrale Schwerpunkte der Club-Arbeit. Bisher flossen bereits über 150.000 Euro aus den Renn-Erlösen in regionale Sozialprojekte.

Für das nächste Schlauchbootrennen, das am 28. Juni 2026 stattfindet, stellte Manfred Pabst schmunzelnd eine mögliche Show-Einlage der Zirkusgruppe in Aussicht. Weitere Informationen zum Rennen und den geförderten Projekten sind online abrufbar.

Weitere Informationen: www.RaftRace.de

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