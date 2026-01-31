Untersuchungshaft nach räuberischer Erpressung im ICE
WÜRZBURG – Ein 41-jähriger Mann ohne gültigen Fahrschein hat am Donnerstagvormittag eine Zugbegleiterin im ICE 527 angegriffen und befindet sich nach einer kurzen Flucht im Würzburger Hauptbahnhof nun in Untersuchungshaft.
Der polnische Staatsangehörige soll die Bahnmitarbeiterin während einer Kontrolle mit einem Ellenbogenschlag gegen den Kopf attackiert haben, bevor er beim Zughalt versuchte, unerkannt zu entkommen. Dank einer präzisen Personenbeschreibung konnten Beamte der Bundespolizei den bereits polizeibekannten Tatverdächtigen jedoch unmittelbar nach der Tat im Bahnhofsbereich festnehmen.
Die attackierte Zugbegleiterin informierte die Einsatzkräfte sofort nach dem Halt über den gewaltsamen Übergriff, woraufhin eine gezielte Fahndung eingeleitet wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg führt nun das weitere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und möglichen weiteren Zeugenaussagen dauern derzeit noch an.
