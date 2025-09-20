Unterwegs im Naturschutzgebiet: Kompakte Übersicht über alles Wissenswerte
LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Landkreis Schweinfurt erneuert nach und nach die Informationstafeln in seinen Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Die alten, teils verwitterten Schilder werden durch neue, aktualisierte Tafeln ersetzt, die kompakt und übersichtlich über die naturschutzrechtlichen Vorgaben, die Besonderheiten der Flora und Fauna sowie wichtige Verhaltensregeln informieren.
Vor Kurzem wurden die ersten neuen Schilder im Naturschutzgebiet „Vogelschutzgebiet Garstadt“ aufgestellt. Die Tafeln wurden von der Unteren Naturschutzbehörde entworfen und sollen nach und nach in weiteren Schutzgebieten des Landkreises installiert werden. Laut Landrat Florian Töpper machen die neuen Schilder die Regeln verständlich und vermitteln grundlegendes Wissen. Die Informationen dienen nicht nur der Orientierung, sondern auch der Umweltbildung, um Konflikte zwischen Naturschutz und Freizeitnutzung zu minimieren.
Im Landkreis Schweinfurt gibt es derzeit 20 Naturschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von rund 1.166 Hektar, was etwa 1,4 Prozent der Landkreisfläche entspricht. Das geplante Naturschutzgebiet „Brönnhof“ wird mit rund 1.450 Hektar das größte Schutzgebiet im Landkreis sein. Hinzu kommen 18 Landschaftsschutzgebiete, die mit einer Fläche von etwa 10.413 Hektar rund 12,4 Prozent der Landkreisfläche ausmachen.
Der Unterschied zwischen den Schutzgebieten liegt in ihrer Funktion. Landschaftsschutzgebiete dienen dem Schutz des Naturhaushalts und sind in der Regel großflächiger, mit weniger Nutzungseinschränkungen verbunden und schützen auch vom Menschen genutzte Natur. Naturschutzgebiete hingegen sind Kernflächen des Naturschutzes und die am strengsten geschützten Gebiete. Ihr Ziel ist die Erhaltung und Wiederherstellung von Biotopen und Lebensgemeinschaften bestimmter Tier- und Pflanzenarten.
