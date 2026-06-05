„Unvergleichlich“: Die 28. ABENTEUER & ALLRAD macht Bad Kissingen zum Welthauptstadt der Off-Road-Szene
BAD KISSINGEN – Es ist wieder so weit: Die Kurstadt Bad Kissingen wird Schauplatz des weltweit größten und bedeutendsten Events für Off-Road-, Overlanding- und Fernreisemobile. Vom 4. bis 7. Juni 2026 öffnet die 28. „ABENTEUER & ALLRAD“ unter dem passenden Motto „Unvergleichlich“ ihre Pforten und zieht Globetrotter, Abenteurer und Fachbesucher aus aller Welt magisch an.
Mehr als 400 internationale Aussteller präsentieren auf dem weitläufigen Messegelände das gesamte Spektrum der Szene. Die Bandbreite reicht von alltagstauglichen SUVs und flexiblen Pick-ups über autarke Expeditions-Lkw bis hin zu den neuesten Trends im Bereich der Elektromobilität, Solartechnik und dem individuellen Zubehör.
Anfassen, Mitfahren, Selberlenken: Eine echte Aktivmesse
Die ABENTEUER & ALLRAD versteht sich traditionell nicht als reine Autoschau, sondern setzt voll auf das Erlebnis. Führende Hersteller wie Land Rover, Ford, IVECO oder MAN sind mit ihren neuesten Modellen vertreten. Das absolute Highlight für viele Besucher: In anspruchsvollen, natürlichen Geländeparcours können Mutige selbst das Steuer eines Off-Road-Boliden übernehmen oder bei Profis mitfahren, um die Leistungsfähigkeit der Allradfahrzeuge im extremen Terrain hautnah zu spüren.
Rahmenprogramm: Vorträge, Workshops und die „Camp Area“
Neben der Technik steht die Inspiration im Mittelpunkt:
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„Faszination-Abenteuer-Reise“: An den ersten drei Messetagen entführt eine hochkarätige Vortragsreihe das Publikum in ferne Länder. Renommierte Referenten wie Konstantin Abert, Pascal Violo und Reiner Harscher berichten packend von ihren Expeditionen durch den Oman, Alaska oder Südafrika.
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Fachwissen aus erster Hand: In praxisnahen Workshops erhalten Interessierte wertvolle Tipps zu topaktuellen Themen wie dem individuellen Selbstausbau von Fahrzeugen oder dem autarken Leben auf Reisen.
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Die Camp Area: Sie gilt als das heimliche Herzstück der Messe und ist eines der weltweit größten Fernreisetreffen überhaupt. Auf einem gigantischen Areal kommen Gleichgesinnte aus allen Kontinenten zusammen, um Reiseerfahrungen auszutauschen und die einzigartige Gemeinschaft zu zelebrieren.
Die Highlights am Wochenende: Stargast und Familientag
Besonders der anstehende Messesonntag hält zwei große Highlights für die Besucher bereit:
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Skilegende zum Anfassen: Am Sonntag, den 7. Juni, schaut Deutschlands erfolgreichster Weltcup-Skifahrer Felix Neureuther auf der Messe vorbei. Er wird in Talkrunden aus seinem bewegten Leben als Profisportler und Outdoor-Fan berichten und steht anschließend für Autogrammwünsche und Fragen der Fans zur Verfügung.
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Großer Familientag: Ebenfalls am Sonntag profitieren Familien (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) von stark vergünstigten Ticketkonditionen. Ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Malwettbewerben und speziellen Aktionen sorgt dafür, dass auch die kleinsten Off-Road-Fans voll auf ihre Kosten kommen.
Neben dem wirtschaftlichen und touristischen Erfolg setzt die Messe auch ein Zeichen der Nächstenliebe: Im Rahmen der bekannten Charity-Aktion „Abenteuer & Allrad Herzenssache“ wird auch in diesem Jahr wieder ein wichtiges, gemeinnütziges Hilfsprojekt finanziell unterstützt.
Alle Informationen zu Tickets, Anfahrt und dem genauen Zeitplan finden Interessierte auf der offiziellen Webseite unter www.abenteuer-allrad.de.
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