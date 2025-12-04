Update: Nach Überfall auf einen 90-Jährigen – Polizei sucht weiter Zeugen und schaltet Medienupload-Portal online

MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN – Nach dem Überfall auf einen Rentner am 28. November laufen die Maßnahmen der eingerichteten Ermittlungskommission weiterhin auf Hochtouren.

Neben der Auswertung umfangreicher Spuren sowie einer noch andauernden Nachbarschaftsbefragung, wurde durch die Kriminalpolizei Würzburg ein Medienupload-Portal eingerichtet. Dieses ist erreichbar unter der Adresse

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fmedienupload-portal03.polizei.bayern.de%2F

Nach wie vor bittet die Würzburger Kriminalpolizei um die Mithilfe aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mainbernheim gesehen?

Wer hat zur Tatzeit und in den Tagen davor Verdächtiges im Bereich Mainbernheim beobachtet?

Wem sind eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit im Bereich aufhielten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Falles beitragen können?

Wer hat im Umkreis des Tatortes Kameras an seinem Grundstück verbaut?

verbaut? Wer hat in Tatortnähe einen Pkw mit verbauter Dashcam geparkt?

geparkt? Wer hat in Tatortnähe in der Tatnacht Handyfotos und -videos gefertigt?

Wer über entsprechende Aufzeichnungen verfügt, wird gebeten, diese der Polizei möglichst umgehend über dieses Upload-Portal zur Verfügung zu stellen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.