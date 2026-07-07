Update: Über 60 goldene Ringe & Schmuck im Wald gefunden – Polizei sucht Besitzer

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG – Ende Mai haben Kinder in einem Waldstück bei Johannesberg eine Plastiktüte mit einem Einmachglas voller Goldschmuck gefunden. Darin befanden sich mehr als 60 goldene Ringe. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach den rechtmäßigen Besitzern.

Die Familie, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Waldstück aufhielt, reagierte vorbildlich und übergab den gefundenen Schmuck anschließend der Polizei in Aschaffenburg.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg prüft derzeit die Herkunft der Schmuckstücke und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders hilfreich könnten dabei die eingravierten Hochzeitsdaten in den sichergestellten Ringen sein, anhand derer sich mögliche Besitzer identifizieren lassen könnten.

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Wer Hinweise zur Herkunft des Goldschmucks geben kann oder einen Zusammenhang zu den gefundenen Ringen erkennt, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1733 zu melden.

Bilder unter: www.polizei.bayern.de/fahndung/sachen/sichergestellte-gegenstaende/104423/index.html