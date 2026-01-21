Auto IU

Urban Sketcher Schweinfurt zu Gast im Industriemuseum Schweinfurt

21. Januar 2026Letztes Update 21. Januar 2026
Urban Sketcher Schweinfurt zu Gast im Industriemuseum Schweinfurt
Foto: Wolfgang Rücknagel
SCHWEINFURT – Das Industriemuseum Schweinfurt verwandelte sich für einen Nachmittag in ein künstlerisches Atelier, als die „Urban Sketcher“ Schweinfurt die historischen Produktionsmaschinen zeichnerisch festhielten. Nach einer Führung durch die Ausstellung skizzierten die Teilnehmer ihre Eindrücke direkt vor Ort in ihre Skizzenbücher. Dabei entstanden beeindruckende Werke, die die Schweinfurter Industriegeschichte aus einer ganz persönlichen und kreativen Perspektive zeigen.

Museumsführer Dieter Bauer lobte die Ergebnisse, die innerhalb von nur 90 Minuten entstanden und sowohl technische Präzision als auch individuellen Ausdruck vereinten. Die entstandenen Arbeiten sollen künftig auf der Homepage der Urban Sketcher veröffentlicht werden, um die Verbindung von Technik und Kunst einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Interessierte können sich über das Museum und private Führungen unter www.industriemuseum-schweinfurt.de informieren.

