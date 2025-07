Ursache abgefahrene Reifen: Unfall auf regennasser Fahrbahn

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG – Am Montagabend verlor ein 22-Jähriger auf der B 469 in Fahrtrichtung Seligenstadt die Kontrolle über seinen BMW, kollidierte zunächst mit der Leitplanke und schleuderte zurück auf den linken Fahrstreifen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Reifen zum Teil mit etwa 1,1 mm Profiltiefe abgefahren waren. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

Eine Verkehrsteilnehmerin filmte die Unfallstelle beim Vorbeifahren. Sie wurde durch die Polizeibeamten wegen dieser Ordnungswidrigkeit verwarnt. Der BMW-Fahrer muss sich ebenfalls wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.