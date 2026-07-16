UV-Index-Tafeln informieren künftig über Sonnenschutz

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Die GesundheitsregionPLUS des Landkreises Bad Kissingen und die AOK Bayern haben UV-Index-Tafeln an mehrere Kommunen übergeben. Ziel ist es, die Bevölkerung für die gesundheitlichen Risiken intensiver Sonneneinstrahlung zu sensibilisieren und den Hitzeschutz zu verbessern.

Die wetterfesten Tafeln zeigen die aktuelle Stärke der UV-Strahlung an und informieren darüber, wann Schutzmaßnahmen wie Sonnencreme, Kopfbedeckung oder der Aufenthalt im Schatten besonders wichtig sind. Je nach Modell kann der UV-Index über einen QR-Code abgerufen oder direkt an der Tafel über einen beweglichen Zeiger abgelesen werden.

Die Tafeln werden unter anderem an Schulen, Kindergärten und Rathäusern im Landkreis angebracht. Sie sind Teil des Engagements der AOK Bayern für den Hitze- und Gesundheitsschutz und knüpfen an den bundesweiten Hitzeaktionstag an.

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Landrat Mario Götz betont, dass insbesondere Kinder, ältere Menschen und Personen, die sich häufig im Freien aufhalten, von den Informationen profitieren. Auch die AOK Bayern sieht in den UV-Tafeln einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und möchte damit den verantwortungsvollen Umgang mit Sonne und Hitze fördern.

Die Aktion ist eine Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen der GesundheitsregionPLUS und der AOK Bayern aus dem vergangenen Jahr. Aufgrund der positiven Resonanz soll das Thema UV-Schutz dauerhaft im öffentlichen Raum präsent bleiben.