Vandalismus an der Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“

26. Februar 2026Letztes Update 26. Februar 2026
Vandalismus an der Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“
Foto: 2fly4
SAAL AN DER SAALE IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter ein Fenster der Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ beschädigt und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf mehrere tausend Euro und sucht nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kirche gemacht haben.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 09:00 Uhr. Aufgrund der handwerklichen Besonderheiten von Kirchenfenstern fällt der finanzielle Schaden trotz der vermeintlich kleinen Tat sehr hoch aus. Die Polizeistation Bad Königshofen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wenn du Hinweise zum Täter geben kannst oder am Wochenende verdächtige Personen am Kirchengebäude gesehen hast, wende dich bitte an die Polizeistation Bad Königshofen. Du erreichst die Beamten telefonisch unter der Nummer 09761/906-0. Jede Information kann dabei helfen, diesen Fall von Vandalismus an dem sakralen Gebäude aufzuklären.

