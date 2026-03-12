Auto IU

Vandalismus an Fassade und E-Bike sowie Unfallflucht in Sennfeld

Vandalismus an Fassade und E-Bike sowie Unfallflucht in Sennfeld
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtet aktuell von mehreren Sachbeschädigungen und einer Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet sowie im Landkreis. Zwischen Sonntag und Montag wurden sowohl in Poppenhausen als auch am Schweinfurter Bahnhof mutwillige Beschädigungen festgestellt, während in Sennfeld ein Zeuge einen flüchtigen Unfallverursacher beobachten konnte.

In Poppenhausen beschmierte ein Unbekannter in der Straße „An der Salzstraße“ eine Hausfassade mit Exkrementen. Zeitgleich kam es am Schweinfurter Bahnhof zur Beschädigung eines hochwertigen E-Bikes der Marke Cube, bei dem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. In Sennfeld ereignete sich zudem eine Unfallflucht in der Friedhofstraße: Ein roter VW Kleinwagen rammte zwei geparkte Anhänger und verursachte einen Schaden von mehreren tausend Euro, bevor der Fahrer unerkannt entkam.

Du kannst der Polizei helfen, diese Fälle aufzuklären. Falls du verdächtige Beobachtungen gemacht hast oder Hinweise zu dem roten VW in Sennfeld geben kannst, melde dich bitte bei der Dienststelle.

Kontakt für Zeugenhinweise: 09721/202-0

