Vandalismus an Pkw und Einbruch in Jagdhütte – Polizei sucht Zeugen

EUERDORF UND FUCHSSTADT, LKR. BAD KISSINGEN – Die Polizei Hammelburg ermittelt nach einer mutwilligen Fahrzeugbeschädigung in Euerdorf sowie einem Einbruch in eine Jagdhütte bei Fuchsstadt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Ringstraße in Euerdorf wurde am Samstag zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr ein geparkter Pkw beschädigt. An dem Fahrzeug wurde im Bereich des linken Kotflügels ein frischer Kratzer festgestellt. Der Schaden wurde offenbar mutwillig verursacht.

In Fuchsstadt verschaffte sich ein Unbekannter im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 25. Juli gewaltsam Zutritt zu einer Jagdhütte am Kohlenberg. Nach aktuellem Ermittlungsstand hielt sich der Täter dort offenbar längere Zeit auf und richtete sich in der Hütte ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

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Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Hammelburg unter der Telefonnummer 09732/906-0 entgegen.