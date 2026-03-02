Auto IU

Vandalismus an Pkw und Unfallflucht in Bad Königshofen

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
BAD KÖNIGSHOFEN IM LANDKREIS RHOEN-GRABFELD – In Bad Königshofen kam es in den vergangenen Tagen zu zwei Vorfällen mit Sachschäden an abgestellten Fahrzeugen, bei denen die Verursacher unerkannt entkamen. Während in der Sparkassenstraße eine Autoscheibe mutwillig zerkratzt wurde, ereignete sich in der Industriestraße ein Parkrempler mit anschließender Fahrerflucht.

In der Sparkassenstraße traf es zwischen Donnerstagabend, 17:00 Uhr, und Freitagmorgen, 06:30 Uhr, einen Seat Leon. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Scheibe der Beifahrertür des auf einem Parkplatz abgestellten Wagens.

Am darauffolgenden Samstag wurde zudem in der Industriestraße ein geparkter VW Golf im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 18:15 Uhr angefahren. Der entstandene Unfallschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Auch hier entfernte sich der Verantwortliche, ohne den Schaden zu melden.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeistation Bad Königshofen unter der Telefonnummer 09761/906-0 entgegen.

