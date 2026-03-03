Auto IU

Vandalismus auf Kirschbaumplantage in Maroldsweisach

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
Symbolfoto: 2fly4
MAROLDSWEISACH IM LANDKREIS HASSBERGE – In dem Zeitraum zwischen dem 22. Dezember 2025 und dem 26. Februar 2026 hat ein bislang unbekannter Täter auf einer Kirschbaumplantage zwischen Junkersdorf und Altenstein massiven Schaden angerichtet. Insgesamt wurden 60 Kirschbäume mutwillig beschädigt, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden ist.

Die Tat ereignete sich auf der Verbindungsstrecke zwischen den beiden Ortsteilen und wurde erst vor kurzem entdeckt. Aufgrund der hohen Anzahl an beschädigten Bäumen wird von einem erheblichen Zeitaufwand für die Tat ausgegangen.

Die Polizeiinspektion Ebern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09531/924-0 zu melden.

