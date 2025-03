Vandalismus auf Waldspielplatz Hundelshausen – Polizei ermittelt – Wer kann Hinweise geben?

MICHELAU IM STEIGERWALD, LKR. SCHWEINFURT – Unbekannte haben auf dem Waldspielplatz Hundelshausen erheblichen Sachschaden angerichtet und damit die Allgemeinheit geschädigt. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Zerstörungen auf dem Spielplatz

Wie erst am Freitag bekannt wurde, haben Vandalen auf dem Waldspielplatz gewütet. Zwei Mülleimer wurden beschädigt: Einer wurde komplett verbeult und umgeknickt, der andere aus seiner Verankerung gerissen und vermutlich in den See geworfen. Zudem wurde ein Holzpodest, das als Zugang zum See diente, ebenfalls aus der Verankerung gerissen und in den See geschleudert.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die Tatzeit liegt nach aktuellem Stand zwischen dem 17. Januar und dem 28. Februar. Die Polizei Gerolzhofen ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tatzeit geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.