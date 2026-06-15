Vandalismus, Graffiti und Rempler – Polizeimeldungen aus dem Bereich der Polizeiinspektion Schweinfurt
SCHWEINFURT / LANDKREIS – Die Polizeiinspektion Schweinfurt berichtet von verschiedenen Sachbeschädigungen und einem ungeklärten Unfallgeschehen im Dienstbereich. Für die Ermittlungen werden Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht.
Sachbeschädigungen an Haustüren
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Niederwerrn: Im Dittelbrunner Weg wurde zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag, 05:30 Uhr, der Glaseinsatz einer Haustüre beschädigt (Schaden: mehrere hundert Euro).
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Schonungen: Im Kreuzbergring wurde am Freitag zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr eine Haustüre beschädigt (Schaden: ca. 1.000 Euro).
Parkplatzsuche nach Unfallschaden
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Dittelbrunn: Ein 91-jähriger Seat-Ateca-Fahrer stellte am Mittwochmorgen fest, dass sein Pkw beschädigt ist. Er vermutet, den Schaden selbst verursacht zu haben. Die Polizei sucht nun nach Personen, die ihren Pkw von Montag bis Mittwoch auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Hauptstraße abgestellt hatten und dort einen Unfallschaden erlitten haben.
Vandalismus und Graffiti
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Schweinfurt (Stadtgebiet): In der Anna-Weichsel-Straße randalierten Unbekannte am Freitag zwischen 16:00 Uhr und 22:00 Uhr in einem Gartengrundstück. Die Schadenshöhe ist noch unklar.
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Dittelbrunn (Ortsteil Hambach): Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, wurde die Wand einer Unterführung in der Steinbergstraße (nahe Grundschule/Kindergarten) mit Graffiti besprüht (Schaden: mehrere hundert Euro).
Unfallflucht
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Wasserlosen (Ortsteil Brebersdorf): In der Birkenstraße wurde von Samstag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, ein geparkter Audi an der Heckstoßstange angefahren. Der Schaden liegt bei über 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (09721) 202-0 zu melden, um bei der Klärung der Sachverhalte zu helfen.
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