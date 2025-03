Vandalismus in Busunternehmen – Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit – Schulbusbetrieb in Bischofsheim eingeschränkt

BISCHOFSHEIM I.D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht zum Freitag wurde der gesamte Fuhrpark eines örtlichen Busunternehmens beschädigt, was dazu führt, dass der Schulbusbetrieb in der Region ausfällt. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Mitteilung über den Vandalismus in der Querenteichstraße ging am Freitag gegen 5:30 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Eine Streifenbesatzung der Polizei Bad Neustadt begab sich umgehend zum Tatort. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sämtliche Fahrzeuge des Unternehmens so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr einsatzfähig sind.

Infolge der Sachbeschädigungen fällt der Schulbusbetrieb am heutigen Freitag aus. Betroffen sind folgende Schulen:

Realschule und Gymnasium Bad Neustadt und Mellrichstadt

Grund- und Mittelschule Bischofsheim

Förderschule Hohenroth

Die Ermittler haben Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. Dabei setzt die Polizei besonders auf mögliche Zeugenaussagen, um den oder die Täter zu ermitteln.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Neustadt / Saale unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.