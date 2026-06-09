Vandalismus in der Zellerau: Einbrecher wütet mit Feuerlöscher in leerstehendem Gebäude
WÜRZBURG / ZELLERAU – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der in der vergangenen Woche gewaltsam in ein leerstehendes Haus im Stadtteil Zellerau eingedrungen ist. Statt Gegenstände zu stehlen, hinterließ der Unbekannte eine Spur der Verwüstung, indem er im gesamten Gebäude den Inhalt eines Feuerlöschers versprühte.
Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 2. Juni, 12:00 Uhr, und Montag, dem 8. Juni 2026, 15:00 Uhr.
Fenster aufgehebelt und Pulver versprüht
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler suchte der Täter das leerstehende Gebäude in der Straße Tellsteige auf und verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Inneren. Dort angekommen, entwendete er einen im Gebäude befindlichen Feuerlöscher, schlug anscheinend mutwillig Alarm und versprühte das Löschpulver großflächig in den Räumlichkeiten.
Durch das aggressive Pulver, das sich in feinste Ritzen legt und Oberflächen angreift, entstand ein erheblicher Reinigungs- und Renovierungsaufwand. Der reine Sachschaden wird von der Polizei derzeit auf rund 1.500 Euro geschätzt. Nach seinem Vandalismus-Akt flüchtete der Unbekannte unerkannt in eine unbestimmte Richtung.
Zeugenaufruf der Polizei:
Da sich der Tatzeitraum über fast eine Woche erstreckt, hofft die Polizei auf Beobachtungen aus der Nachbarschaft oder von Passanten. Wer hat in den vergangenen Tagen an dem betroffenen Gebäude in der Tellsteige verdächtige Personen bemerkt oder ungewöhnliche Geräusche gehört?
Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegengenommen.
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