Vandalismus in Schweinfurt: Neun Fahrzeuge beschädigt – Polizei sucht weitere Geschädigte
SCHWEINFURT – Am Sonntagabend sorgten zwei alkoholisierte Personen für eine Spur der Verwüstung in der Stresemannstraße. Die Polizei Schweinfurt ermittelt gegen das Duo wegen Sachbeschädigung und bittet betroffene Fahrzeughalter, sich zu melden.
Tathergang am Sonntagabend
Gegen 21:10 Uhr wurde ein Zeuge auf zwei Personen aufmerksam, die in der Stresemannstraße mutwillig parkende Autos demolierten. Die 18-jährige Frau und ihr 23-jähriger Begleiter beschädigten nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt neun Fahrzeuge.
Festnahme und Ermittlungen
Nach der Alarmierung konnte die Polizei die beiden Tatverdächtigen im Bereich des John-F.-Kennedy-Rings stellen. Da beide Personen erheblich unter Alkoholeinfluss standen, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, der die Alkoholisierung bestätigte.
Aufgrund der Prognose, dass der 23-Jährige weitere Straftaten begehen könnte, verbrachte er die Nacht zur Ausnüchterung in einer Arrestzelle. Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht beziffert und Teil der weiteren Ermittlungen.
Aufruf an weitere Geschädigte
Die Polizei Schweinfurt geht davon aus, dass noch nicht alle betroffenen Fahrzeughalter ihre Schäden gemeldet haben. Besitzer von Fahrzeugen, die im Bereich der Stresemannstraße abgestellt waren und Beschädigungen aufweisen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer (09721) 202-0 zu melden.
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