Auto IU

Vandalismus-Serie in Frickenhausen: Unbekannte sprühen silberne Graffiti – Hoher Sachschaden

10. Juni 2026Letztes Update 10. Juni 2026
Vandalismus-Serie in Frickenhausen: Unbekannte sprühen silberne Graffiti – Hoher Sachschaden
Symbolfoto: 2fly4
ANZEIGE
Sparkasse

FRICKENHAUSEN AM MAIN / LKR. WÜRZBURG – Eine Spur der Verwüstung zieht sich durch Frickenhausen am Main: Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagabend haben bislang unbekannte Vandalen im Gemeindegebiet gewütet. Mit silberner Sprühfarbe attackierten sie öffentliche Einrichtungen, ein privates Garagentor sowie ein Fahrzeug. Die Polizei Ochsenfurt geht von einem Serientäter aus und beziffert den Gesamtschaden auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Tatzeiten der Sachbeschädigungen konzentrieren sich größtenteils auf die Nacht von Sonntag (7. Juni) um 20:00 Uhr bis Montagmorgen (8. Juni 2026) um 08:00 Uhr.

Die Tatorte im Überblick:

Ochsenfurter Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen

ANZEIGEN
Volksfest 2026
Rowdy-River Raf-Race

Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte, des identischen Tatzeitraums und der markanten, silbernen Farbe liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei allen vier Taten um denselben Täter oder dieselbe Tätergruppierung handelt. Die Beamten der Polizeiinspektion Ochsenfurt haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf aufmerksame Anwohner.

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

ANZEIGE

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag oder im Laufe des Montags im Bereich der Ochsenfurter Straße, der Weingartenstraße oder im Steinbachweg verdächtige Personen beobachtet, die mit Sprühdosen unterwegs waren oder Schmiere gestanden haben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegen.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

10. Juni 2026Letztes Update 10. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)