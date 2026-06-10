Vandalismus-Serie in Frickenhausen: Unbekannte sprühen silberne Graffiti – Hoher Sachschaden
FRICKENHAUSEN AM MAIN / LKR. WÜRZBURG – Eine Spur der Verwüstung zieht sich durch Frickenhausen am Main: Im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagabend haben bislang unbekannte Vandalen im Gemeindegebiet gewütet. Mit silberner Sprühfarbe attackierten sie öffentliche Einrichtungen, ein privates Garagentor sowie ein Fahrzeug. Die Polizei Ochsenfurt geht von einem Serientäter aus und beziffert den Gesamtschaden auf einen hohen vierstelligen Betrag.
Die Tatzeiten der Sachbeschädigungen konzentrieren sich größtenteils auf die Nacht von Sonntag (7. Juni) um 20:00 Uhr bis Montagmorgen (8. Juni 2026) um 08:00 Uhr.
Die Tatorte im Überblick:
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Das Bushäuschen in der Ochsenfurter Straße: Hier tobten sich die Sprayer besonders intensiv aus. Sie verzierten sowohl die komplette Rückwand im Inneren des Unterstands als auch die linke Außenwand mit silberner Farbe. Die Reinigungskosten werden hier auf rund 1.500 Euro geschätzt.
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Das Trafohäuschen: Nur unweit entfernt, an der Kreuzung Ochsenfurter Straße / Ecke Weingartenstraße, wurde eine Station der Stromversorgung ebenfalls großflächig mit der Silberfarbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich hier auf circa 500 Euro.
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Ein Garagentor in der Weingartenstraße: Auch ein privates Anwesen blieb nicht verschont. In derselben Nacht hinterließen die Täter ein illegales Graffito auf einem Garagentor und verursachten damit einen Schaden von rund 1.000 Euro.
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Ein Mercedes Sprinter im Steinbachweg: Am späten Montagabend gegen 22:45 Uhr bemerkte ein 34-jähriger Fahrzeughalter, dass sein am Straßenrand geparkter Transporter im Steinbachweg ins Visier der Vandalen geraten war. Die Unbekannten besprühten die hintere linke Tür des Fahrzeugs. Da sich die Lackierung eines Kraftfahrzeugs als extrem aufwendig gestaltet, schlägt dieser Fall mit schätzungsweise 5.000 Euro zu Buche.
Ochsenfurter Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen
Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte, des identischen Tatzeitraums und der markanten, silbernen Farbe liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei allen vier Taten um denselben Täter oder dieselbe Tätergruppierung handelt. Die Beamten der Polizeiinspektion Ochsenfurt haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf aufmerksame Anwohner.
Zeugenaufruf der Polizei:
Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag oder im Laufe des Montags im Bereich der Ochsenfurter Straße, der Weingartenstraße oder im Steinbachweg verdächtige Personen beobachtet, die mit Sprühdosen unterwegs waren oder Schmiere gestanden haben?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefonnummer 09331/8741-0 entgegen.
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