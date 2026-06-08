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Vandalismus und Diebstahl im Raum Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen nach Vorfällen in Waigolshausen und im Stadtgebiet

8. Juni 2026Letztes Update 8. Juni 2026
Vandalismus und Diebstahl im Raum Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen nach Vorfällen in Waigolshausen und im Stadtgebiet
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT / WAIGOLSHAUSEN – Das Wochenende beschäftigte die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt mit mehreren Straftaten im Dienstgebiet. Neben einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem Auto im Landkreis wurden eine Unfallflucht im Stadtteil Bergl sowie der Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs am Hauptbahnhof zur Anzeige gebracht. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Waigolshausen: Heckscheibe von schwarzem Seat zertrümmert

Ein Fall von mutwilliger Sachbeschädigung ereignete sich am Freitagabend (5. Juni 2026) in der Gemeinde Waigolshausen.

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(Hinweis der Redaktion: Bereits am selben Abend wurde in derselben Straße im identischen Zeitraum die Scheibe eines roten Seat eingeschlagen. Die Polizei prüft einen direkten Zusammenhang.)

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Schweinfurt-Bergl: Geparkter Audi A4 bei Unfallflucht beschädigt

Im Schweinfurter Stadtteil Bergl sucht die Polizei nach einem rücksichtslosen Autofahrer.

  • Der Hergang: Ein rechtmäßiger Besitzer hatte seinen Audi A4 im Bereich der Brombergstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr, rammte ein anderes Fahrzeug den Audi vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren.

  • Die Flucht: Der Unfallverursacher scherte sich nicht um den angerichteten Schaden und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Schweinfurt-Stadtgebiet: Grüner E-Scooter am Hauptbahnhof entwendet

Am Samstag schlug zudem ein Zweiraddieb am Schweinfurter Hauptbahnhof zu und nutzte die mehrstündige Abwesenheit eines Pendlers aus.

  • Der Diebstahl: Zwischen 14:55 Uhr und 23:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Langfinger ein dort abgestelltes Elektrokleinstfahrzeug.

  • Die Beute: Bei dem gestohlenen Roller handelt es sich um einen auffällig grünen E-Scooter. Die Polizei hofft, dass Zeugen im Bereich des Bahnhofs verdächtige Personen beobachtet haben, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten.

Zeugenaufruf der Polizei:

Wer hat die Tat in der Waigolshäuser Sonnenstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Unfallflucht in der Brombergstraße machen oder hat am Samstag den Diebstahl des grünen E-Scooters am Hauptbahnhof bemerkt?

Sachdienliche Hinweise zu allen drei Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

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