Vandalismus und Diebstahl – Vier Jugendliche dringend tatverdächtig

WÜRZBURG/HEUCHELHOF – Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Kopenhagener Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein Zeuge beobachtete vier männliche Jugendliche, die einen Roller umwarfen, die Scheiben von zwei geparkten Autos einschlugen und einen Mülleimer in Brand setzten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos. Doch die darauf folgenden intensiven Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führten bereits am selben Abend zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter.

Die Jugendlichen hatten ihre Taten mit dem Smartphone gefilmt und das Material anschließend in sozialen Netzwerken verbreitet – offenbar um damit zu prahlen. Diese Videos wurden ihnen schließlich zum Verhängnis.

Die Polizei ermittelte vier deutsche Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren als dringend tatverdächtig. Die Auswertung weiterer Beweismittel ist derzeit noch im Gange.