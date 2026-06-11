Vandalismus und Kupferdiebstahl im Bereich Haßfurt: Polizei sucht Zeugen
HAßFURT – In der Dr.-Ambundi-Straße wurde ein schwarzer Peugeot mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug stand dort im Zeitraum von Dienstag (9. Juni 2026), 18:00 Uhr, bis Mittwoch (10. Juni 2026), 09:30 Uhr.
Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in der besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Dienststelle zu melden.
RAUHENEBRACH – Unbekannte Täter haben zwischen Freitag (5. Juni 2026), 11:30 Uhr, und Mittwoch (10. Juni 2026), 10:00 Uhr, einen massiven Diebstahl begangen. An einem Wasserhaus an der Staatsstraße 2258 demontierten sie den Großteil des Kupferdachs und entwendeten das Material.
Die Polizei bittet Personen, die im Bereich der Staatsstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, welche mit dem Abtransport des Diebesgutes in Verbindung stehen könnten, um Mithilfe bei der Aufklärung.
Hinweise zu beiden Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
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