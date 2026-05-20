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Vandalismus und Unfallflucht im Raum Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen nach mehreren beschädigten Autos

20. Mai 2026Letztes Update 20. Mai 2026
Vandalismus und Unfallflucht im Raum Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen nach mehreren beschädigten Autos
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT / GOCHSHEIM / SCHONUNGEN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt aktuell in drei Fällen von Sachbeschädigung und Fahrerflucht, die sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet und im Landkreis ereignet haben. An den betroffenen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Da die Verursacher unerkannt flüchteten, hoffen die Beamten nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Fall 1: BMW auf Pendlerparkplatz mutwillig zerkratzt

An der Autobahnauffahrt zur A70 hat ein bislang unbekannter Täter einen dort abgestellten BMW X5 ins Visier genommen. Der SUV wurde auf dem dortigen Pendlerparkplatz mutwillig und großflächig zerkratzt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus.

Fall 2: Kurzes Zeitfenster für Vandalismus in Schonungen

  • Ort: Schonungen, Hauptstraße

  • Zeitraum: Samstag (16. Mai 2026), zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr

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Nur zwanzig Minuten reichten einem Unbekannten aus, um in der Schonunger Hauptstraße einen Schaden anzurichten. In diesem kurzen Zeitraum wurde ein dort geparkter schwarzer BMW attackiert. Nach den ersten Erkenntnissen der ermittelnden Beamten vor Ort wird auch in diesem Fall von einer gezielten Sachbeschädigung ausgegangen.

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Fall 3: Roter Mini Cooper bei Fahrerflucht beschädigt

  • Ort: Schweinfurt, Stadtteil Bellevue, Edmund-Hornung-Straße

  • Zeitraum: Montag (18. Mai 2026), 21:30 Uhr bis Dienstag (19. Mai 2026), 07:30 Uhr

Im Schweinfurter Stadtteil Bellevue kam es über Nacht zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Mini Cooper war ordnungsgemäß in einer dortigen Parkbucht abgestellt. Ein anderes Fahrzeug rammte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und beschädigte dabei die Beifahrertür erheblich. Der Unfallverursacher flüchtete von der Schadensstelle, ohne sich um die Regulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Zeugenaufruf der Polizei

Wer im jeweiligen Tatzeitraum an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 entgegen.

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