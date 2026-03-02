Auto IU

Vandalismus und Unfallflucht im Stadtgebiet und Landkreis Schweinfurt

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Vandalismus und Unfallflucht im Stadtgebiet und Landkreis Schweinfurt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet Schweinfurt sowie in Niederwerrn zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung und einer Unfallflucht, bei denen insgesamt ein beachtlicher Sachschaden entstand. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen.

In der Peter-Krammer-Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag das Rücklicht eines silbernen Opel Corsa demoliert, während in Niederwerrn am Nordring Teile eines Maschendrahtzauns beschädigt wurden; in beiden Fällen liegt der Schaden bei jeweils mehreren hundert Euro. In der Lessingstraße verursachte ein unbekannter Täter einen Lackschaden an der Beifahrertür eines VW Tiguan in Höhe von etwa 1.000 Euro, und am Kornmarkt wurde am Samstag das Schloss einer Hauseingangstür mit Klebstoff unbrauchbar gemacht.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Zudem ereignete sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz am Spitalseeplatz eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Audi an der Frontstoßstange gerammt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von circa 1.500 Euro.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal Easy Fry Infrared: Die neue intelligente Heißluftfritteuse für schnelle, knusprige und saftige Mahlzeiten

Die neue Tefal Easy Fry Infrared Heißluftfritteuse kombiniert Infrarot-Oberhitze mit Unterhitze, um Speisen besonders schnell und knusprig zuzubereiten. Dank der innovativen Technik heizt das Gerät viermal schneller auf als herkömmliche Heißluftfritteusen und ermöglicht so ein sofortiges Garen ohne

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Sachdienliche Informationen zu den Tätern oder den Tatabläufen werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

Mehr

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

2. März 2026
Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

2. März 2026
Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

2. März 2026
Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

2. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)