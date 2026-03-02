Vandalismus und Unfallflucht im Stadtgebiet und Landkreis Schweinfurt
SCHWEINFURT IM LANDKREIS SCHWEINFURT – In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet Schweinfurt sowie in Niederwerrn zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung und einer Unfallflucht, bei denen insgesamt ein beachtlicher Sachschaden entstand. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen um sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen.
In der Peter-Krammer-Straße wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag das Rücklicht eines silbernen Opel Corsa demoliert, während in Niederwerrn am Nordring Teile eines Maschendrahtzauns beschädigt wurden; in beiden Fällen liegt der Schaden bei jeweils mehreren hundert Euro. In der Lessingstraße verursachte ein unbekannter Täter einen Lackschaden an der Beifahrertür eines VW Tiguan in Höhe von etwa 1.000 Euro, und am Kornmarkt wurde am Samstag das Schloss einer Hauseingangstür mit Klebstoff unbrauchbar gemacht.
Zudem ereignete sich am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz am Spitalseeplatz eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Audi an der Frontstoßstange gerammt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von circa 1.500 Euro.
Sachdienliche Informationen zu den Tätern oder den Tatabläufen werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!