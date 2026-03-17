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Vandalismus und Unfallflucht in Reiterswiesen: Polizei bittet um Mithilfe

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Vandalismus und Unfallflucht in Reiterswiesen: Polizei bittet um Mithilfe
Symbolbild: 2fly4
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REITERSWIESEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt aktuell zu zwei Sachbeschädigungen im Stadtteil Reiterswiesen. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Sonntagnachmittag wurde zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ein E-Scooter mutwillig beschädigt, der am Fußballplatz an den Gößleswiesen abgestellt war. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Schloßberg. Dort wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Pkw touchiert.

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Aufgrund der Spurenlage sucht die Polizei im Zusammenhang mit der Unfallflucht am Schloßberg gezielt nach einem weißen Fahrzeug, das eine Beschädigung auf Höhe der Stoßstange aufweisen müsste.

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Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen entgegen:

0971/7149-0

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