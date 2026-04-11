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Vandalismus und Unfallflucht in Würzburg: Polizei sucht Zeugen

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
Vandalismus und Unfallflucht in Würzburg: Polizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vermeldet zwei Vorfälle aus dem Stadtgebiet, bei denen Sachschäden in einer Gesamthöhe von rund 2.500 Euro entstanden sind. Sowohl in der Dürrbachau als auch in der Zellerau entfernten sich die bislang unbekannten Verursacher unerkannt vom Einsatzort.

Farbschmiererei in Dürrbachau

In der Alfred-Nobel-Straße wurde eine Steinmauer, die zu einem Firmengrundstück gehört, mit Farbe beschmiert. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag und Dienstag jeweils um Mitternacht. Der entstandene Sachschaden durch den Vandalismus wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Unfallflucht auf Firmengelände in der Zellerau

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr in der Mainaustraße. Auf einem Firmengelände im Bereich der Staatlichen Feuerwehrschule wurde ein geparkter Fiat Ducato angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden an dem Fahrzeug zu kümmern. Die Reparaturkosten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf circa 2.000 Euro.

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Zeugenaufruf: Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.

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