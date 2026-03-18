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Vandalismus und Unfallflucht: Polizei Bad Kissingen sucht Zeugen

18. März 2026Letztes Update 18. März 2026
Vandalismus und Unfallflucht: Polizei Bad Kissingen sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen meldet mehrere Fälle von Sachbeschädigung an Fahrzeugen sowie eine Unfallflucht im Dienstbereich. Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag kam es in Bad Kissingen, dem Ortsteil Garitz sowie in Münnerstadt zu mutwilligen Beschädigungen und einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort, bei denen Sachschaden an geparkten Pkw entstand.

Besonders dreist gingen Unbekannte an der Sinnbergpromenade vor, wo an einem dort abgestellten VW-Bus die Reifen zerstochen wurden. Im Ortsteil Garitz wurde zudem ein Fahrzeug durch tiefe Kratzer im Lack massiv beschädigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, um die Verursacher dieser Taten sowie den flüchtigen Unfallbeteiligten aus Münnerstadt identifizieren zu können.

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Die Vorfälle im Einzelnen:

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  • Reifenstecher an der Sinnbergpromenade: Zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 17:00 Uhr, wurden die Reifen eines VW-Busses vor dem dortigen Kindergarten zerstört.

  • Lackkratzer in Garitz: Am Güßgraben wurde ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw zwischen Montagmorgen und Dienstagmittag mutwillig an der Beifahrerseite verkratzt.

  • Unfallflucht in Münnerstadt: In der Deutschherrnstraße wurde am Sonntagabend zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr ein Kombi an der linken Seite angefahren. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder beobachteten Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der folgenden Telefonnummer entgegen: 0971/7149-0

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