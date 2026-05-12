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Vandalismus und Unfallflucht: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Vandalismus und Unfallflucht: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen
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SCHWANFELD / SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt vermeldet mehrere Fälle von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Landkreis und im Stadtgebiet. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Serie von Sachbeschädigungen in Schwanfeld

Ein bislang unbekannter Täter hat im Bereich des Adenauerplatzes in Schwanfeld gewütet. Im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen und Freitagmorgen (06:30 Uhr) wurden insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

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Die Polizei prüft derzeit, ob es weitere Geschädigte im Umfeld des Adenauerplatzes gibt.

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Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitag in der Schweinfurter Theresienstraße. Ein schwarzer Chrysler, der dort zwischen 07:00 Uhr und 19:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Kindergartens abgestellt war, wurde beschädigt.

  • Schadensbild: Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Chrysler im Heckbereich und hinterließ deutliche Kratzspuren.

  • Flucht: Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.

Zeugenaufruf

Die Polizei Schweinfurt setzt bei den Ermittlungen auf Beobachtungen von Anwohnern oder Passanten:

  • Haben Sie im Bereich des Adenauerplatzes in Schwanfeld verdächtige Personen wahrgenommen?

  • Können Sie Angaben zu einem Parkunfall in der Theresienstraße in Schweinfurt machen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen.

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