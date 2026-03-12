Vandalismus und Unfallfluchten im Raum Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?
SCHWEINFURT IN DER STADT SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt vermeldet für die vergangenen Tage mehrere Fälle von Sachbeschädigung und Unfallfluchten im Stadtgebiet sowie im Landkreis. Unbekannte Täter richteten dabei erheblichen Sachschaden an öffentlichen Einrichtungen und privaten Fahrzeugen an, weshalb die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen.
Besonders kostspielig war eine Tat in der Unterführung an der Breiten Wiese, wo zwischen Sonntag und Dienstagmorgen eine Lampe mutwillig zerstört wurde; der Schaden beläuft sich hier auf rund 2.000 Euro. Auch am Kindergarten in der Anna-Weichsel-Straße kam es zu Vandalismus, bei dem zwei Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Zudem konnte an der Kreisstraße SW 30 ein herrenloser E-Scooter sichergestellt werden, der mutmaßlich aus einem Diebstahl stammt und gegen Eigentumsnachweis bei der Polizei abgeholt werden kann.
Weitere Vorfälle ereigneten sich im Landkreis:
-
Gochsheim: Am Dienstagnachmittag wurde ein 5er BMW an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro.
-
Schwebheim: In der Röthleiner Straße wurde zwischen Sonntag und Montag ein VW Bus an der linken Seite und am Heck angefahren. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt.
Solltest du Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung dieser Taten oder zur Identifizierung des E-Scooter-Besitzers beitragen könnten, melde dich bitte bei der Polizei.
Kontakt für Hinweise: 09721/202-0
