Vandalismus und Unfallfluchten: Polizei Bad Kissingen sucht Zeugen nach mehreren Vorfällen
MÜNNERSTADT / BAD KISSINGEN – Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ermittelt aktuell wegen einer massiven Sachbeschädigung an einem Pkw sowie zwei Fällen von Unfallflucht. In allen Fällen entfernten sich die Verursacher unerkannt, weshalb die Beamten nun auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sind.
In Münnerstadt kam es zwischen Donnerstagabend, 20:30 Uhr, und Freitagmorgen, 10:00 Uhr, zu einem Akt mutwilliger Zerstörung. In der Friedrich-Rückert-Straße wurde ein geparkter VW Polo großflächig zerkratzt. Die Unbekannten verursachten dabei einen beträchtlichen Sachschaden, der auf rund 4.000 Euro geschätzt wird.
Unfallfluchten in Bad Kissingen
Zwei weitere Vorfälle ereigneten sich im Stadtgebiet von Bad Kissingen. Auf dem Parkplatz der Frankenklinik in der Menzelstraße wurde zwischen Mittwochvormittag und Samstagmorgen ein Hyundai beschädigt. Das Fahrzeug weist einen Schaden an der Fahrertür in Höhe von etwa 1.000 Euro auf.
Ein weiterer Unfall ereignete sich am Freitag gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland-Supermarktes in der Steubenstraße. Hier wurde ein geparkter BMW an der linken Fahrzeugseite touchiert. Zeugen konnten beobachten, wie der Unfallverursacher – der Fahrer eines dunklen SUV – die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vandalismus in Münnerstadt oder zu den Unfallfluchten in Bad Kissingen geben können, sich telefonisch zu melden. Insbesondere Beobachtungen zu dem dunklen SUV auf dem Kaufland-Parkplatz sind für die Ermittler von großer Bedeutung.
Kontakt für Zeugen: Polizeiinspektion Bad Kissingen, Telefon: 0971 7149-0
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