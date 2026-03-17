Vandalismus und Verkehrsunfälle im Raum Schweinfurt: Polizei sucht Zeugen
SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt bearbeitet aktuell mehrere Fälle von Sachbeschädigung und Unfallflucht im Stadtgebiet sowie im Landkreis. In allen Fällen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Verursachern oder zum Hergang der Ereignisse geben können.
In der Straße „Am Friedhof“ kam es zu einer Beschädigung einer Straßenlaterne durch ein unbekanntes Fahrzeug. Der Schaden, der am Samstagabend gegen 19:00 Uhr entdeckt wurde, beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zudem wurde in der Birkenstraße ein geparkter Seat Ziel von Vandalismus. Zwischen dem 08. und 12. März beschädigte ein Unbekannter die Windschutzscheibe des Wagens durch einen gezielten Steinwurf, wodurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand.
Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 15:15 Uhr in Geldersheim. Ein 34-jähriger Autofahrer verlor Ladung von seinem Anhänger, was dazu führte, dass ein nachfolgender 70-jähriger Rollerfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend nach dem Fahrer eines weißen Kombis, der das Geschehen beobachtet haben könnte und als wichtiger Zeuge in Betracht kommt.
Sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt entgegen: 09721/202-0
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!