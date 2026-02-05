Varieté-Festival-Nachwuchspreis 2026: Künstlerische junge Talente aus Unterfranken gesucht

WERNECK – Im Rahmen des 8. Internationalen Varietéfestivals Werneck schreibt der Bezirk Unterfranken erneut den Nachwuchspreis 2026 aus, um Kindern und Jugendlichen aus der Region eine Bühne für ihr künstlerisches Talent zu bieten. Bereits zum dritten Mal können junge Talente im Alter von 3 bis 16 Jahren attraktive Preise gewinnen und ihre Darbietungen vor großem Publikum präsentieren.

Der Nachwuchspreis richtet sich an Einzelpersonen, Duos und Gruppen mit bis zu sechs Teilnehmenden aus Unterfranken, die in den Bereichen Bühnen- und Varietékunst, Tanz, Musik, Akrobatik, Jonglage oder anderen kreativen Ausdrucksformen wie Poetry Slam und Comedy aktiv sind. Die Preise werden in drei Altersgruppen (3 bis 8 Jahre, 9 bis 12 Jahre und 13 bis 16 Jahre) vergeben, wobei die Erstplatzierten jeweils 300 Euro, die Zweitplatzierten 200 Euro und die Drittplatzierten 100 Euro sowie eine Trophäe erhalten. Ein besonderes Highlight für die Gewinnerinnen und Gewinner ist der Auftritt am Sparkassen-Familientag am Sonntag, den 10. Mai 2026, bei dem die feierliche Preisverleihung im Rahmen des Festivals stattfindet.

Interessierte können ihre Bewerbung bis zum 29. März 2026 per E-Mail an nachwuchspreis@varietefestival.de einreichen. Erforderlich sind eine Aufnahme der Darbietung als Video oder Link sowie die Einverständniserklärung der Eltern. Eine Fachjury wählt die Preisträger aus und benachrichtigt diese bis spätestens 26. April 2026. Alle Informationen, Teilnahmebedingungen und Formulare findest du online unter

varietefestival.de/nachwuchspreis/