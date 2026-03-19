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Vater-Sohn-Abenteuer im Mai: Kommunale Jugendarbeit lädt zu Erlebnistagen nach Reichmannshausen

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
Vater-Sohn-Abenteuer im Mai: Kommunale Jugendarbeit lädt zu Erlebnistagen nach Reichmannshausen
Bild von Phillip Neho auf Pixabay
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REICHMANNSHAUSEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Kommunale Jugendarbeit (KOJA) des Landkreises Schweinfurt veranstaltet am 13. und 14. Mai 2026 erneut die beliebten Abenteuertage für Väter und Söhne ab zehn Jahren. Auf dem Gelände des Karl-Beck-Hauses erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm unter freiem Himmel, das am Mittwochnachmittag mit dem gemeinsamen Zeltaufbau und einem Grillabend am Lagerfeuer beginnt.

Der zweite Veranstaltungstag steht ganz im Zeichen der „Kletterbasics für Höhenhelden“, bei denen die Teams gemeinsam aktiv werden können. Neben sportlichen Herausforderungen gehören auch eine Abenteuertour sowie gemütliche Stunden an der Feuerschale mit Stockbrot zum festen Bestandteil des Angebots. Der Landkreis betont dabei ausdrücklich, dass die Teilnahme auch für Menschen mit Unterstützungsbedarf ermöglicht wird, um ein inklusives Erlebnis für alle Familien zu schaffen.

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Im Paket der Abenteuertage sind die Unterkunft im Zelt, die Verpflegung inklusive Getränken sowie die Betreuung durch Referenten und das gesamte Rahmenprogramm enthalten. Da die Teilnehmerzahl für dieses Ereignis begrenzt ist, empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung der Plätze. Anmeldungen sind ab dem 23. März über das offizielle Portal des Landkreises möglich, wobei die Anmeldefrist am 24. April endet.

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Interessierte finden den detaillierten Programmflyer sowie das Anmeldeformular unter der folgenden Adresse:

www.landkreis-schweinfurt.de/koja

Für Rückfragen steht das Team der KOJA telefonisch unter 09721/55-519 oder per E-Mail zur Verfügung:

koja@lrasw.de

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