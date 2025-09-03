ver.di Frauen übergeben 1.111,11 Euro an Frauen helfen Frauen
SCHWEINFURT – Der ver.di Frauenrat Schweinfurt hat der Organisation „Frauen helfen Frauen“ eine Spende in Höhe von 1.111,11 Euro übergeben. Das Geld wurde bei verschiedenen Veranstaltungen gesammelt und soll die wichtige Arbeit des Frauenhauses und der Beratungsstelle unterstützen. Die Vorsitzende Kathi Petersen betonte, dass häusliche Gewalt noch immer ein Tabuthema sei, das mehr Aufmerksamkeit benötige.
Dagmar Flakus, die Geschäftsführerin des Frauenhauses, stellte bei der Spendenübergabe die neuen Räume vor. Obwohl sich die finanzielle Situation in den letzten Jahren verbessert habe, sei der Verein weiterhin auf einen Eigenanteil angewiesen. Sie äußerte zudem Sorgen über die finanzielle Zukunft, insbesondere im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage der Kommunen und die konkrete Ausgestaltung des neuen Gewalthilfegesetzes. Die Finanzierung wird derzeit gemeinsam von Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie den Landkreisen Haßberge, Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld getragen.
Marietta Eder, Geschäftsführerin von ver.di Schweinfurt, begrüßte die vom Bundestag und Bundesrat beschlossenen Gesetzesänderungen. Sie wies darauf hin, dass Gewalt meist im eigenen sozialen Umfeld erlebt werde. Daher sei es wichtig, dass die Scham von den Opfern zu den Tätern verlagert werde, wofür ver.di und der DGB eine große Aufklärungskampagne gestartet hätten. Doris Berz, die Vorsitzende von ver.di Schweinfurt, ergänzte, dass noch geklärt werden müsse, was im Gesetz unter einer „kompletten“ und „notwendigen“ Finanzierung zu verstehen sei.
Ein weiteres zentrales Thema bleibe der Wohnraum für betroffene Frauen. Dagmar Flakus berichtete von den Schwierigkeiten für Frauen, nach dem Aufenthalt im Frauenhaus eine bezahlbare Wohnung zu finden, besonders wenn sie mehrere Kinder haben. Zudem sei in Zukunft eine zusätzliche barrierefreie Unterkunft erforderlich.
