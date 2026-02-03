Ver.di ruft die Beschäftigten der Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks Würzburg am Mittwoch zum Warnstreik auf
WÜRZBURG – Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks Würzburg für Mittwoch, den 4. Februar 2026, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Infolgedessen wird mit einer Schließung sämtlicher gastronomischer Einrichtungen des Studierendenwerks im Würzburger Stadtgebiet sowie in der Bamberger Innenstadt gerechnet.
Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen der Länder, bei denen die Arbeitgeberseite bislang kein konkretes Angebot vorgelegt hat. Die Gewerkschaft fordert eine Entgelterhöhung um 7 Prozent sowie einen Mindestbetrag von 300 Euro, um insbesondere die unteren und mittleren Einkommensgruppen angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten zu entlasten. Laut der Gewerkschaftssekretärin Michelle Rohleder dient dieser Mindestbetrag als notwendige soziale Komponente.
Die Warnstreiks werden im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde, die für den 11. und 12. Februar angesetzt ist, ausgeweitet. Betroffene Studierende und Gäste müssen sich auf einen kompletten Stillstand des Mensabetriebs am Streiktag einstellen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!