Auto IU

Ver.di ruft die Beschäftigten der Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks Würzburg am Mittwoch zum Warnstreik auf

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026
Ver.di ruft die Beschäftigten der Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks Würzburg am Mittwoch zum Warnstreik auf
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG – Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Mensen und Cafeterien des Studierendenwerks Würzburg für Mittwoch, den 4. Februar 2026, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Infolgedessen wird mit einer Schließung sämtlicher gastronomischer Einrichtungen des Studierendenwerks im Würzburger Stadtgebiet sowie in der Bamberger Innenstadt gerechnet.

Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen der Länder, bei denen die Arbeitgeberseite bislang kein konkretes Angebot vorgelegt hat. Die Gewerkschaft fordert eine Entgelterhöhung um 7 Prozent sowie einen Mindestbetrag von 300 Euro, um insbesondere die unteren und mittleren Einkommensgruppen angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten zu entlasten. Laut der Gewerkschaftssekretärin Michelle Rohleder dient dieser Mindestbetrag als notwendige soziale Komponente.

Die Warnstreiks werden im Vorfeld der dritten Verhandlungsrunde, die für den 11. und 12. Februar angesetzt ist, ausgeweitet. Betroffene Studierende und Gäste müssen sich auf einen kompletten Stillstand des Mensabetriebs am Streiktag einstellen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Februar 2026Letztes Update 3. Februar 2026

Mehr

Wohnhausbrand in Hofheim – Ursache unklar

Wohnhausbrand in Hofheim – Ursache unklar

3. Februar 2026
Mann wird bei Busfahrt von Schweinfurt nach Gerolzhofen übergriffig

Mann wird bei Busfahrt von Schweinfurt nach Gerolzhofen übergriffig

3. Februar 2026
Wanderin gestützt – Hammelburger Polizei und Bürger arbeiten zusammen

Wanderin gestützt – Hammelburger Polizei und Bürger arbeiten zusammen

3. Februar 2026
Die wundersame Geldvermehrung? – Wer fällt denn auf sowas rein? – Tatverdächtiger in U-Haft – Kripo ermittelt

Die wundersame Geldvermehrung? – Wer fällt denn auf sowas rein? – Tatverdächtiger in U-Haft – Kripo ermittelt

3. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)