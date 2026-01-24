ver.di ruft im Rahmen der Länder-Tarifrunde am Dienstag und Mittwoch, 27./28. Januar, zum Warnstreik an der Universitätsklinik Würzburg auf
WÜRZBURG – Im Rahmen der bundesweiten Tarifauseinandersetzung für den öffentlichen Dienst der Länder treten die Beschäftigten des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) am Dienstag, den 27., und Mittwoch, den 28. Januar 2026 in den Warnstreik. Da die Arbeitgeberseite auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt hat, weitet die Gewerkschaft ver.di die Proteste nun massiv aus, um den Druck vor den nächsten Gesprächen in Potsdam zu erhöhen. Während der Klinikbetrieb an diesen Tagen deutlich eingeschränkt sein wird, bleibt die Versorgung von Notfällen durch eine verbindliche Notdienstvereinbarung jederzeit sichergestellt.
Die Forderungen der Gewerkschaft umfassen eine Gehaltserhöhung von sieben Prozent, mindestens jedoch 300 Euro monatlich, sowie eine deutliche Anhebung der Zeitzuschläge um 20 Prozentpunkte. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Nachwuchsbereich: Für Auszubildende werden 200 Euro mehr pro Monat sowie eine unbefristete Übernahme nach erfolgreichem Abschluss gefordert, um die Pflegeberufe finanziell attraktiver zu gestalten. Mitarbeiter wie Egbert Stanka und Jessica Schnellbach betonen, dass die Spitzenmedizin an Universitätskliniken eine Bezahlung erfordere, die mindestens das Niveau kommunaler Krankenhäuser erreiche.
Am zweiten Streiktag, dem 28. Januar, wird die Protestwelle zusätzlich durch Solidaritätsstreiks anderer staatlicher Einrichtungen verstärkt. Beschäftigte der Universität Würzburg, des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie der Justizbehörden und des Studierendenwerks schließen sich dem Ausstand an. Das zentrale Streiklokal im Felix-Fechenbach-Haus dient an beiden Tagen als Anlaufstelle für die Protestierenden, bevor die Tarifverhandlungen am 11. Februar in die nächste entscheidende Runde gehen.
