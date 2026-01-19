Auto IU

Veranstaltung „Redebedarf!“ zur Situation des ÖPNV im nördlichen Landkreis

19. Januar 2026Letztes Update 19. Januar 2026
Bild von Wolfgang Sojer auf Pixabay
HESSELBACH – Der Grüne Ortsverband Üchtelhausen hat am Donnerstag im Rahmen der Veranstaltung „Redebedarf!“ die aktuelle Situation des öffentlichen Nahverkehrs im nördlichen Landkreis Schweinfurt thematisiert. Gemeinsam mit Vertretern aus Kreistag und Verwaltung diskutierten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Hesselbacher Pfarrheim über die massiven Änderungen, die die Systemumstellung vom Dezember 2025 mit sich brachte. Ziel des Abends war es, nach dem teilweise entstandenen Unmut über neue Linienführungen einen konstruktiven Dialog zwischen Politik und Fahrgästen zu ermöglichen.

Moderiert von Caroline Karch gaben der stellvertretende Landrat Thomas Vizl, Kreisrätin Kathrin Tröster und Bürgermeister Johannes Grebner Einblicke in die Hintergründe des neuen Konzepts. Dieses basiert auf einer Struktur aus Haupt- und Nebenlinien sowie dem ergänzenden On-Demand-Service „Callheinz“. Trotz der Chancen, die das System bietet, wurden in der lebhaften Gesprächsrunde konkrete Schwachstellen deutlich, insbesondere bei der Verlässlichkeit der Schulbuslinien und den Anschlüssen in ländlicheren Gebieten.

Die anwesenden Kommunalpolitiker betonten, dass die Weiterentwicklung des ÖPNV ein fortlaufender Prozess sei und forderten die Bürger dazu auf, Probleme konsequent über die Website des Landratsamts zu melden. Nur durch diese Rückmeldungen könnten individuelle Hürden erkannt und technische Anpassungen im System vorgenommen werden. Die gesammelten Ergebnisse der Veranstaltung sollen nun ausgewertet werden und als Grundlage für die weitere politische Arbeit zur Verbesserung der Mobilität im nördlichen Landkreis dienen.

