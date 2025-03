Veranstaltung zum Ramadan in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Ramadan als Zeit der Besinnung und Solidarität

Für rund 1,9 Milliarden Muslime weltweit hat am 28. Februar der heilige Monat Ramadan begonnen. In diesem Jahr fällt er fast genau mit der christlichen Fastenzeit zusammen.

Der Integrationsbeirat hebt die positiven und besinnlichen Aspekte dieser besonderen Zeit hervor, die nicht nur für Muslime, sondern auch für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung sind. Ramadan steht für innere Einkehr, Gebet, Nächstenliebe und Gemeinschaft.

Während dieser Zeit fasten Muslime von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Dieser Verzicht fördert nicht nur Disziplin und spirituelle Reinigung, sondern auch Mitgefühl für Bedürftige und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

Für den Integrationsbeirat ist der Ramadan zudem eine Gelegenheit, kulturelle Vielfalt und interkulturelles Verständnis zu fördern. Menschen verschiedener Religionen und Herkunft begegnen sich beim Fastenbrechen oder engagieren sich gemeinsam für soziale Projekte.

Auch persönliche Reflexion spielt in dieser Zeit eine große Rolle. Die Werte Barmherzigkeit, Frieden und Gerechtigkeit stehen im Mittelpunkt und tragen zur positiven gesellschaftlichen Entwicklung bei.

Im Rahmen der Schweinfurter Frauenwochen lädt der Integrationsbeirat zur Veranstaltung „Dem Manne untertan? Das Frauenbild im Islam und Christentum“ mit anschließendem gemeinsamen Fastenbrechen ein.

Termin: 21. März in der casaVielfalt, Caritasverband Schweinfurt, St.-Anton-Str. 8. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 09721 / 71 58 34 oder per E-Mail an hammer@caritas-schweinfurt.de