Veranstaltungen der Agentur für Arbeit im Dezember
SCHWEINFURT – Die Agentur für Arbeit Schweinfurt bietet im Dezember 2025 mehrere Präsenzveranstaltungen zur beruflichen Orientierung und Weiterbildung in der Region an.
Hier sind die Termine im Überblick:
|Thema
|Datum
|Uhrzeit
|Veranstaltungsort
|Karrierewege für Erwachsene: beruflicher Neustart, regionale Jobperspektiven und nachträglicher Berufsabschluss
|04.12.2025
|18:00 bis 19:30 Uhr
|VHS, Marktplatz 2, 97638 Mellrichstadt
|Berufsabschluss nachholen – Die Vielfalt im Überblick
|08.12.2025
|18:30 bis 20:00 Uhr
|VHS, Am Marktplatz 15, 97762 Hammelburg
|Persönliche Sprechzeit in der Volkshochschule Rhön-Grabfeld
|10.12.2025
|12:00 bis 13:00 Uhr
|VHS, Alte Pfarrgasse 3, 97616 Bad Neustadt an der Saale
Details zu den Veranstaltungen
-
04.12.2025 (Mellrichstadt): Die Veranstaltung bietet Orientierungshilfen für einen beruflichen Neustart, beleuchtet Jobperspektiven auf dem regionalen Arbeitsmarkt und zeigt Wege zum nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses sowie Weiterbildungsmöglichkeiten auf.
-
Anmeldung über VHS Rhön und Grabfeld gGmbH: https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fdie-vhs.de%2FVeranstaltung%2Fcmx68638b525041f.html
-
-
08.12.2025 (Hammelburg): Es wird über die Vorteile eines Berufsabschlusses, die verschiedenen Wege zum Nachholen, die Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt sowie über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten der Agentur für Arbeit informiert. Die Teilnahme ist kostenfrei.
-
Anmeldung über VHS KissHab: https://www.vhs-kisshab.de/p/beruf-und-karriere/einen-berufsabschluss-nachholen-wie-gelingt-das-675-C-25251016KG
-
-
10.12.2025 (Bad Neustadt): Persönliche Sprechzeit für Fragen zur beruflichen Zukunft, Interesse an Weiterbildung oder dem Nachholen eines Berufsabschlusses.
-
Keine Anmeldung erforderlich.
-
Bei weiteren Fragen kannst du dich an die Pressestelle der Agentur für Arbeit Schweinfurt wenden (Telefon: 09721 547322, E-Mail: schweinfurt.pressemarketing@arbeitsagentur.de).
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!