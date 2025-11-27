Auto IU

Veranstaltungen der Agentur für Arbeit im Dezember

SCHWEINFURT – Die Agentur für Arbeit Schweinfurt bietet im Dezember 2025 mehrere Präsenzveranstaltungen zur beruflichen Orientierung und Weiterbildung in der Region an.

Hier sind die Termine im Überblick:

Thema Datum Uhrzeit Veranstaltungsort
Karrierewege für Erwachsene: beruflicher Neustart, regionale Jobperspektiven und nachträglicher Berufsabschluss 04.12.2025 18:00 bis 19:30 Uhr VHS, Marktplatz 2, 97638 Mellrichstadt
Berufsabschluss nachholen – Die Vielfalt im Überblick 08.12.2025 18:30 bis 20:00 Uhr VHS, Am Marktplatz 15, 97762 Hammelburg
Persönliche Sprechzeit in der Volkshochschule Rhön-Grabfeld 10.12.2025 12:00 bis 13:00 Uhr VHS, Alte Pfarrgasse 3, 97616 Bad Neustadt an der Saale

Details zu den Veranstaltungen

Bei weiteren Fragen kannst du dich an die Pressestelle der Agentur für Arbeit Schweinfurt wenden (Telefon: 09721 547322, E-Mail: schweinfurt.pressemarketing@arbeitsagentur.de).

